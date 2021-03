DOOM 3: VR Edition est disponible

Publié le Mardi 30 mars 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Grosse flippe !

Ce n'est pas l'épisode qui a remporté le plus de succès, loin de là, mais pourtant Bethesda a décidé de porter son DOOM 3 en VR, sur PS VR.Le jeu comprend en bonus ses deux extensions, Resurrection of Evil et The Lost Mission. Bien entendu, le jeu a été retravaillé pour être parfaitement compatible avec la VR, notamment en ce qui concerne le suivi de la tête et la possibilité de rapidement tourner à 180°Le jeu est également compatible avec la manette, pour ceux qui la préfèrent aux PS Move.Et c'est désormais disponible.Vincent est sur le test. Il a déjà changé 3 fois de caleçon en moins de 30 minutes.