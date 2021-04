- Lonely Mountains: Downhill, la démo dispo sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 31 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tomber, ça fait mal

Sorti l'année dernière et ayant remporter un beau petit succès, le jeu Lonely Mountains: Downhill a fait les beaux jours des joueurs sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Il s'agit d'un petit jeu d'adresse dans lequel vous allez diriger un vttiste, vététiste, vt-tiste ou vé-t-tiste, vous l'écrivez comme vous voulez, mais dans tous les cas, c'est un petit bonhomme sur un petit vélo qui va partout.Bonne nouvelle, une démo gratuite vient de paraître sur Nintendo Switch, histoire de tester le jeu, qui en plus est en soldes sur le Nintendo eShop.