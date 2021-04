- Dice Legacy arrive cette été sur Switch et PC

Publié le Mercredi 31 mars 2021 à 09:45:00 par Théo Valet

Très intriguant !

Ravenscourt et DESTINYbit s'associent pour sortir un nouveau jeu mêlant rogue-like, jeu de survie et jeu de construction. Tout ça en jouant avec des dés. Oui, vous avez bien lu. La base de toutes les mécaniques du jeu sera ses dés que vous lancerez pour réaliser différentes actions. Vous pourrez en forger de nouveaux pour faire de nouvelles actions, etc. L'idée est pour le moins originale et le trailer donne envie d'en savoir plus.Pour ce qui est du pitch, vous vous retrouvez dans un monde étrange et circulaire. Vous allez devoir explorer ce lieu et découvrir tous ces secrets.Le jeu est développé par seulement 7 personnes passionnées et sortira cet été si tout va bien sur Switch et PC.