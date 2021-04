- XIII : le jeu vidéo gratuit sur Gog.com

Publié le Mercredi 31 mars 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Tout bon !

Initialement sorti 2003, XIII est FPS en cell-shading basé sur les 5 premiers tomes de la BD XIII.Vous incarnez l'assassin XIII, accusé de l’assassinat du Président des Etats Unis. Vous vous réveillez blessé et amnésique sur la plage de Brighton avec comme seuls indices, une clef et un tatouage XIII sur la clavicule.Le jeu vous proposea 34 niveaux. A l'époque, il avait reçu un excellent accueil critique et commercial.Bonne nouvelle : il est gratuit sur Gog.com pendant quelques heures encore !