- Antinomy of Common Flowers arrive en avril

Publié le Mercredi 31 mars 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Comme son nom l'indique, c'est un jeu de combat

Ce nouveau jeu de combat qui sent bon le Japon et les filles "cutes" qui se tapent dessus est développé par Twilight Frontier en collaboration avec Team Shangai Alice. Le jeu est en 2D et vous fait combattre dans des duels qui en mettent plein les yeux et qui semblent énergétiques à souhait.Vous aurez le choix parmi 19 combattants issus de Touhou Project. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une série de shoot them up japonaise à succès créé justement par Team Shangai Alice en 1996. On change donc de registre pour avoir le jeu qui nous est proposé aujourd'hui.Il sortira le 22 avril sur Switch, PS4 et PS5.