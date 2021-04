Wonder Woman 84, la critique du film

Publié le Mercredi 31 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le film à éviter cette année

En l'absence de cinémas ouverts, Wonder Woman 84 échoue finalement dans la case VOD. Et je dis bien "échoue" parce que sincèrement, j'ai détesté ce film au plus haut point et qu'il est donc une sorte d'épave cinématographique, le symbole du naufrage hollywoodien dans toute sa splendeur, incapable de sortir autre chose que des films de super-héros au scénario d'une stupidité affligeante.Sylvain, lui, a bien aimé.Et son contraire.