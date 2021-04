- Totally Reliable Delivery Service : le jeu qui forme les livreurs DPD et Chronopost

Publié le Vendredi 2 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et encore, j'ai déjà vu pire

Totally Reliable Delivery Service est un jeu de livraison de colis. Utilisant le moteur ragdoll, il propose une physique à la con, totalement foireuse, qui rend donc ces livraisons délirantes et catastrophiques, avec des livreurs et des véhicules qui partent dans tous les sens...Inutile de vous dire que les colis arriveront dans un état catastrophique.Le jeu vient de sortir sur Steam Notez qu'il est utilisé dans le cadre de la formation des livreurs DPD et Chronopost, entre autres. Si, si. Quand on voit combien certains sont nuls, c'est forcément qu'ils ont suivi les consignes de ce jeu.