- Humankind vous apprend l'art de la diplomatie

Publié le Vendredi 2 avril 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La dplomatie, c'est tout à fait mon truc

On attendu toujours avec une vive impatience le jeu Humankind, développé par Amplitude Studios. Cet alléchant 4X vous propose plus de 60 cultures historiques, telles que l'Egypte Antique, la civilisation Romaine, les cultures Khmer ou Viking, à jouer. Le but est d'étendre votre influence sur toute la surface de la Terre, dominant les autres civilisations une à une, par la force, la ruse, les alliances ou la diplomatie...Des évènements historiques réels viendront également ponctuer vos parties, comme les découvertes scientifiques ou les guerres. Vous devrez mener votre civilisation du Néolithique jusqu'à l'ère moderne, tout en absorbant les différentes autres cultures, vous inspirant de leurs croyances, leur fonctionnement, leur organisation, afin de créer une civilisation unique.Le jeu est attendu sur PC dès le 17 aouût.Les développeurs ont dévoilé une vidéo mettant en lumière l'art de la diplomatie, un art que je maîtrise parfaitement soit dit en passant.