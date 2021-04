- Undermine déboule sur PS4 et PS5

Publié le Vendredi 2 avril 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Bonne pioche ?

Sorti en juillet de l'année dernière sur PC et Xbox One, puis en février dernier sur Nintendo Switch, le jeu Undermine débarque cette fois-ci sur PS4 et PS5 (via la compatibilité).Ce petit roguelike développé par Thorium Entertainment, un petit studio indé créé par des anciens de chez Relic Entertainment (Homeworld, Company of Heroes), vous propose d'aller explorer des mines pour y récupérer des trésors, découvrir et gagner des pouvoirs magiques mais surtout poutrer des tas de monstres qui font rien qu'à vous empêcher de leur piquer leur pognon.