- Outriders est disponible

Publié le Vendredi 2 avril 2021 à 17:35:41 par Cedric Gasperini

Le jeu du mois ?

Square Enix a annoncé la sortie d'Outriders sur PC, Xbox One et Series ainsi que sur PS4 et PS5. Ce TPS RPG futuriste vous permet d'incarner un personnage qui a des facultés particulières : maitriser le feu (Pyromancer), les attaques sismiques (Devastator), ou le temps (Trickster).Après avoir colonisé une planète hostile, l'humanité l'a laissée au bord de l'extinction. Vous allez tenter de survivre sur cette planète hostile en affrontant les pillards et les créatures qui peuplent ce monde.On vous en reparle très très vite, Théo est sur le test.