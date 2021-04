Qu'est-ce que Grand Casino Tycoon?

Publié le Vendredi 2 avril 2021 à 17:35:31 par Exterieur

Vous avez envie de créer un casino virtuel selon vos goûts et qui respectera la moindre de vos exigences ? Grand Casino Tycoon est ce qu’il vous faut. Mais qu’est-ce réellement ? En avez-vous déjà entendu parler ? Découvrez tout ce qu’il y a à savoir à ce propos.Grand Casino Tycoon est un nouveau jeu vidéo du spécialiste de la simulation en profondeur Aerosoft et du développeur Stillalive Studios . Il offre aux joueurs la possibilité de posséder et de gérer un casino virtuel. Pas encore disponible, sa sortie officielle est prévue pour le 20 mai 2021.Grand Casino Tycoon est une offre qui vous permet de construire vous-même votre casino virtuel selon vos exigences. Concevez votre chef-d’œuvre de manière à attirer vos connaissances, à influencer leurs envies de jeu et à les pousser à jouer. C’est la garantie de soirées passionnantes au courant desquelles l’argent va couler à flot jusqu’à épuisement.Dans le jeu Grand Casino Tycoon, vous pouvez ouvrir votre casino dans différents pays du monde: Canada, USA, Allemagne et même Suisse. Il existe également de vrais casinos dans ces pays. Le jeu en ligne est particulièrement populaire en Suisse.Les casinos online sont légion sur la toile. Au fur et à mesure que les années avancent, il en naît chaque jour. Il est très difficile de trouver de bons sites de jeux, mais ceci peut être fait grâce à cette revue des meilleurs casinos en ligne Suisse . Vous y trouverez des sites à la fois fiables et dignes de confiance, qui offrent une expérience extraordinaire.Inspiré célèbres jeux historiques à l’instar de Roller Coaster Tycoon , Grand Casino Tycoon vous donne la possibilité de façonner un casino virtuel selon vos rêves et de parfaitement répondre aux besoins de votre clientèle. En vous servant des données fournies, vous pouvez adapter votre casino et le faire correspondre aux désirs des joueurs. La moindre de leur caprice sera satisfaite.C’est donc une parfaite mixture entre les grands classiques et les nouveautés, avec possibilité de personnaliser la création et d’y ajouter de nombreuses fonctionnalités.Ci-dessous sont présentées les principales caractéristiques de cette offre.Le système innovant de cette offre permet d'observer avec précision et de manipuler la faim, la soif, le niveau de dépenses d’un joueur inscrit. Ainsi, il est facile de prévoir son comportement.Restez à jour sur les dernières technologies de jeu de casino grâce à un arbre technologique robuste. Continuez à améliorer votre casino et ses équipements, et augmentez vos connaissances en gestion pour devenir un véritable magnat du casino.Il existe trois mode de jeu mis à la disposition des joeurs : le mode Campagne, le mode Sandbox et le mode de jeu gratuit. Ils permettent à tous les jours de tester à leur guise toutes les manières de gérer un casino.Le design d'intérieur est votre passion ? Ça tombe bien. Vous pourrez créer la mise en page parfaite avec en bonus une variété de titres passionnants, des machines à sous lumineuses et colorées et bien évidemment des classiques tels que le Blackjack, le Craps et la Roulette.Contrairement à ce que pensent certains joueurs, les casinos ne sont pas exclusivement réservés aux jeux d’argent (machines à sous, poker, roulette, etc). Certains de ces sites offrent aux joueurs méritants des cadeaux de différentes natures. Vous pourrez également faire pareil.Il existe un arbre technologique qui vous permettra de débloquer de nouvelles options tout au long du jeu, dans les jeux de hasard, la sécurité, etc. Il offre de nouveaux outils pour utiliser davantage les mécanismes de surprise pour ruiner vos clients ou alors vous assurer que le casino gagnera toujours.Vous pourrez également gérer d'autres aspects tels que le restaurant par exemple, ou les chambres d’hôtels.Vous devrez bien évidemment garder un œil sur tout et principalement la gestion de l'argent. N'oubliez pas que les clients ne sont pas censés gagner trop, et il y a aura forcément des tricheurs. Alors faites attention aux astuces et aux compteurs de cartes. Utilisez des caméras de sécurité et d’autres objets de contrôle pour maintenir un équilibre parfait entre gagnants et les perdants.Comme vous le savez déjà, le jeu sortira en mai 2021 sur Windows. Voici les configurations qu’un ordinateur devra avoir pour supporter le jeu.Le minimumConseilléGrand Casino Tycoon est une simulation de gestion d'entreprise amusante avec de jolis éléments de stratégie et de RPG. Il est rempli d'humour et de satire, nous rappelant à quel point les casinos nous exploitent impitoyablement au moment où nous franchissons leurs portes. Vous feriez bien de vous en procurer un exemplaire, cela sera une très belle expérience.