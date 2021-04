- Grit : un battle royale dans le Far West

Publié le Mardi 6 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Duel au soleil

Grit est un nouveau jeu de type Battle Royale, mais qui se déroule dans le Far West. 100 joueurs sont lâchés dans une arène et doivent s'affronter. Il n'en restera qu'un...Plus de 20 armes différentes sont prévues. Vous pourrez aussi parcourir les lieux à cheval... un train sera également de la partie.Le jeu sort ce printemps en accès anticipé sur Steam Et il est à découvrir en vidéo :