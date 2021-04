Publié le Mardi 6 avril 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La fin de l'Ère Viking

OUTRIDERS It Takes Two The Binding of Isaac: Repentance Valheim Valve Index VR Kit Horizon Zero Dawn Complete Edition Evil Genius 2: World Domination The Elder Scrolls Online - Crown Packs Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Cyberpunk 2077

Avec une petite journée de retard mais, hé, hier c'était férié et on en a profité pour se la couler douce, voici le top des ventes de jeux vidéo sur Steam.Encore une fois, le plus gros site de ventes de jeux sur PC permet d'avoir un petit aperçu de ce qui se vend le mieux sur cette plateforme...Voici le top :