- Loop8: Summer of Gods s'offre une bande-annonce

Publié le Lundi 5 décembre 2022 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

C'est quoi ce nom de personnage ?

Loop8: Summer of Gods sortira sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC au cours du printemps 2023. Le jeu, édité par Marvelous! et développé par SIEG Games, est un RPG narratif avec voyage dans le temps inclus.Dans un univers où la Terre a été quasiment entièrement détruite par des démons, l'humanité a tenté de chercher refuge dans l'espace, en vain. Un jeune garçon du nom de Nini, issu de l'une de ces stations, supposées sauver la race humaine, part vivre dans l'un des derniers havres de paix de l'humanité sur Terre, le petit village côtier d'Ashihara.Mais Nini a le pouvoir de remonter dans le temps. Avec ses amis, il va tenter d'erradiquer les démons et, au passage, d'empêcher leur invasion survenue des années auparavant...Ça vous tente, vous, de jouer un personnage avec un prénom aussi con ?