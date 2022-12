One Military Camp : gérez votre camp militaire

Publié le Mardi 6 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Full Metal Jacket

One Military Camp sortira sur PC en février 2023. Il s'agit d'un jeu de gestion dans lequel vous allez devoir entraîner les futurs morts au champs d'honneur. La piétaille qu'on envoie en première ligne se faire massacrer par les mitrailleuses, répandant leurs viscères à leurs pieds.Postes d'entraînements spéciaux, recrutement de personnel, gestion économique mais aussi envoi de soldats pour des missions... vous aurez à coeur de transformer votre petit camp en référence internationale.Le communiqué de presse ne dit pas, par contre, si on pourra choisir d'installer notre camp dans le désert, en Syrie par exemple, et que la fabrication de ceintures d'explosif est au menu.