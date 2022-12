Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs annoncé au cinéma

Publié le Mardi 6 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On espère que les effets spéciaux sont en cours d'élaboration

Parfois, on se demande pourquoi certains films s'annoncent si tôt. Surtout quand on voit le résultat à l'écran. Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs sortira le 12 avril 2023 au cinéma. Et une bande-annonce a été dévoilée. Avec des dragons mal faits et un Chris Pine qu'on imagine sans souci en insupportable cabotineur.Réalisé par Jonathan Goldstein & John Francis Daley, sans doute des adeptes de Uwe Boll, d'après l'univers de Dungeons & Dragons, bien entendu, le film racontera l'histoire, je cite le vrai synopsis officiel entre guillemets, d'un "voleur beau gosse" qui, avec sa "bande d'aventuriers improbables" entreprend un "casse épique" pour récupérer une relique perdue. Bien entendu, ça va mal tourner, ils vont se retrouver pourchassés et il va y avoir des dragons. Plein de dragons. Moches, mais dragons quand même.On en attend strictement rien, mais on vous montre la bande-annonce quand même.