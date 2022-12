Idée Cadeau : figurine He-Man and the Masters of the Universe

Publié le Mardi 6 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Par le pouvoir de quoi ?

Figurine He-Man and the Masters of the Universe



Inspirés de la série animée Musclor et les Maîtres de l’Univers, ces guerriers sont prêts à se battre ! Cet assortiment de figurines articulées inclut des personnages emblématiques d’Eternia pour imaginer des batailles entre le bien et le mal. Chaque figurine articulée est dotée d’une fonction d’attaque et/ou d’un projectile que les fans peuvent actionner eux-mêmes ! Articles vendus séparément. Les couleurs et les décorations peuvent varier. Par le pouvoir du crâne ancestral ! ​





Avis : La série culte des années 80 est ressortie dans une nouvelle version sur Netflix. Si elle n'a pas rencontré le succès d'antan, elle a permis de relancer l'univers avec un nouveau graphisme, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages... Mattel en profite pour sortir des figurines tirées de cette nouvelle série. Si notre petit coeur nostalgique aurait préféré des figurines avec l'ancien design, c'est peut-être l'occasion, quand même, d'initier nos enfants à ce qui était, sans nul doute, l'une des meilleures séries animées des années 80. Outre Musclor (He-man en v.o.), vous retrouverez les figurines de Sketlor, du tigre de combat et de divers monstres.MattelPrix généralement constaté : 15,99 €Recommandation GamAlive : 5+