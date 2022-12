Les Trois Mousquetaires, le nouveau film français !

Publié le Mardi 6 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et la jument jaune ?

Première réaction : Encore ? Pffff.... Et puis on regarde la bande-annonce et on lance un "En fait, pourquoi pas !". En effet, des films sur les Trois Mousquetaires, on en a eu à la pelle depuis des années. Et la plupart étaient nuls. Seul la Fille de d'Artagnan (1994) qui était tout sauf une adaptation a eu grâce à nos yeux (mais Sophie Marceau et Philippe Noiret, aussi, ça aide).On s'attendait donc au pire, venu d'un cinéma français en sérieuse panne d'inspiration. Et pourtant, ce film signé Martin Bourboulon, avec François Civil (oui), Vincent Cassel (j'aime pas), Romain Duris (oui), Pio Marmaï (moui) et Eva Green (oui oui OUI) s'annonce enlevé, rythmé, bref, chouette. Même si on connaît l'histoire par coeur.Prévu en deux parties. La première est annoncée pour le 5 avril et la seconde, le 13 décembre 2023.