(TEST) Dying Light 2 Bloody Ties (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 6 décembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un DLC basique

Petit coup de coeur de ces dernières années, la série Dying Light continue de vivre grâce à un nouveau DLC narratif. Un DLC qui en appelle d'autres, très certainement et qui nous entraîne dans des combats acharnés en arène.Petit bémol : il est préférable de faire certaines missions en coop. Sauf que personne ne veut jouer avec moi à la rédaction, sous prétexte que je leur fais des crasses (eux appellent ça plus communément des "coups de pute") comme faire venir plein de zombies et les regarder sans réagir pendant qu'ils se font défoncer, lancer des cocktails Molotov un peu partout sans me soucier de savoir si un coéquipier est dans la pièce ou attirer les zombies les plus puissants et sacrifier un pote pour avoir le temps de m'échapper.C'est pas faux.