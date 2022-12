Miraculous - le film, pour le 5 juillet au cinéma

Publié le Mardi 6 décembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Pas ma génération

Série animée culte qui a réuni des millions de téléspectateurs en France et des milliards (si, si) dans le monde. Miraculous - le film arrive le 5 juillet au cinéma. Vous allez découvrir les origines des deux adolescents Marinette et Adrien - alias Ladybug et Chat Noir.Un film signé Jérémy Zag qui va vous entraîner sur les toits de Paris.Allez, avouez que vous attendez ça avec impatience...