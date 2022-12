SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, le nouveau jeu Bob l'éponge

Publié le Mercredi 7 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un bob sur la tête

THQ Nordic a annoncé le développement d'un nouveau jeu Bob l'éponge, intitulé SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Il sortira le 31 janvier prochain, sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4.Le jeu raconte l'histoire de Bob et Patrick, qui récupèrent des larmes de sirène capables d'exaucer tous les voeux. Malheureusement, ils ouvrent un portail vers un monde plein de chevaliers, de cowboys, de pirates et d'escargots préhistoriques...7 mondes différents sont à parcourir avec nos deux compères, au rythme de 101 chansons tirées de la série animée...Plusieurs éditions du jeu sont proposées, dont une édition BFF incluant, entre autres, une statuette de 25 cm et un Patrick gonflable de 50 cm. Elle sera vendue 250 €, quand même...