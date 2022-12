- The Great War : Western Front dévoile un journal des développeurs

Publié le Mercredi 7 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un front à dégager

The Great War: Western Front est un jeu de stratégie dans laquelle vous allez prendre la tête des armées d'un des deux camps de la Première Guerre Mondiale. Développé par Petroglyph Games et édité par Frontier Foundry, le jeu est prévu pour 2023 sur PC.Dans le jeu, non seulement vous gérerez vos troupes au sol, mais aussi développer de nouvelles technologies et gérer vos ressources. Il couvrira la période de 1914 à 1919, sur le front de l'Ouest.Un carnet de développeurs a été mis en ilgne.