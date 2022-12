- Ixion, le jeu de construction spatiale, est disponible dès aujourd'hui

Publié le Mercredi 7 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend taper avec un marteau

Ixion est un jeu city-builder de science fiction qui vous met au défi de construire, développer et guider la station spatiale Tiqqun, à travers un voyage périlleux pour trouver une nouvelle maison pour l'humanité après la tragique fin de notre Terre.Développé par Bulwark Studios et édité par Kasedo Games, le jeu sort aujourd'hui (ce soir) sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.Vous devrez maintenir la station en bon état de marche, gérer la consommation d'énergie, parfois au détriment du confort ou de l'innovation, gérer les emplois, la cryogénisation... sans oublier la recherche de survivants des missions précédentes qui ne donnent plus signe de vie...