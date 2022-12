- Hello Neighbor 2 est sorti

Publié le Mercredi 7 décembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Voyeur !

Hello Neighbor 2 est un jeu dans lequel vous allez essayer de fouiner chez votre voisin, sans qu'il ne vous choppe, d'une part parce que vous êtes un sale type qui aime savoir ce que font les gens de votre quartier, mais en plus parce que vous le soupçonnez d'avoir des passe-temps relativement illégaux. Voire mortels.Le jeu est disponible dès aujourd'hui sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.A vous d'enquêter sur les mystérieuses disparitions qui s'accumulent sur le parcours de votre voisin. En espérant ne pas ajouter votre nom à la liste.