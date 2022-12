- DÃ©couvrez la musique de Hogwarts Legacy : Lâ€™HÃ©ritage de Poudlard

Publié le Mercredi 7 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Harry agite sa petite baguette

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est le nouveau jeu se déroulant dans l'univers de Harry Potter. Intialement prévu pour cette fin d'année, il sortira finalement le 10 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Vous y incarnerez un nouvel étudiant qui débarque directement en 5ème année. Vous aurez la capacité unique de manipuler une magie antique et sauvage... et allez vous lancer dans une aventure qui vous en apprendra plus sur le monde des sorciers.Tout au long du jeu, vous apprendrez de nouveaux sorts, fabriquerez des potions, récolterez des plantes magiques, mais aussi rencontrerez des amis, discuterez avec les professeurs et combattrez de puissants adversaires.Une nouvelle vidéo a été publiée, pour dévoiler la musique du jeu.