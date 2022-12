Quilts & Cats of Calico, l'adaptation du jeu de société sur PC

Publié le Jeudi 8 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Miaou

Quilts & Cats of Calico est l'adaptation du jeu de société éponyme sur PC. Il est développé par Monster Couch, un studio polonais qui avait déjà sorti Wingspan, un petit jeu joli avec des zozios.Jouable jusqu'à 4 joueurs, Quilts & Cats of Calico vous demande, attention, vous ne rêvez pas et vous n'êtes pas drogué (pas encore, du moins), de tricoter des plaids à l'aide de chutes de tissu pour attirer des chats. Plus vous attirez de chats, plus vous marquez de points.Apparemment, après, on ne peut pas les étouffer dans les plaids et les jeter dans une rivière, cela dit.A découvrir en vidéo mais aussi sur Steam