Moss et Moss: Book II arrivent sur PSVR 2

Publié le Jeudi 8 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Souris haptique

Chouettes petits jeux VR, Moss et Moss Book II viennent d'être annoncés sur le PlayStation VR2. Ils seront disponibles au lancement du nouveau casque à réalité virtuelle de la PS5, soit en février prochain.Les nouvelles capacités du matériel VR seront prises en compte, à savoir le retour haptique amélioré, configuration à deux manettes, gâchettes adaptatives, des améliorations visuelles avec des graphismes plus fins et retravaillés, un suivi des yeux...Les développeurs de Polyarc nous promettent du 4K à 90 images par seconde.Chaque jeu sera proposé indépendamment, et vous pourrez vous offrir les deux pour environ 35 €.