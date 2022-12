- Crossfire: Legion disponible en version finale

Publié le Vendredi 9 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Guerre d'entreprise

Prime Matter et Smilegate ont annoncé la sortie en version finale de leur jeu Crossfire: Legion. Disponible auparavant en accès anticipé, le jeu est un jeu d’action et de stratégie en temps réel. Le jeu vous place dans un futur proche où la société telle qu'on la connait s'est effondrée. Des méga-entreprises se disputent la possession du monde. 3 d'entre d'elles, qui sont autant de factions, vont se livrer une guerre sans merci.Cette sortie de l'accès anticipé arrive avec une mise à jour majeure.avec, entre autres, de nouveaux commandants et unités, de nouveaux modes de jeu compétitifs et coopératifs, ainsi que la fin de la campagne solo.Le jeu est proposé à 29,99 € sur Steam