- It’s Dark Inside, un nouveau jeu d'horreur sur PC

Publié le Vendredi 9 décembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sobriété énergétique ?

Développé par les suédois de Pixadome, It’s Dark Inside est un jeu d'horreur qui sortira en accès anticipé sur PC l'année prochaine, sans plus de précision. Il s'agit d'un jeu au tour par tour qui raconte l'histoire d'une mère bien décidée à sauver son fils qui doit être sacrifé par les adorateurs d'un Dieu maléfique.Elle va les infiltrer pour, au final; les combattre.Le jeu vous fait plonger dans un monde angoissant, dont le but sera de mettre mal à l'aise les joueurs. On ovus laisse découvrir ça en vidéo.