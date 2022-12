(TEST) Creative Sensemore Air, l'excellence des écouteurs Bluetooth

Publié le Jeudi 8 décembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du plaisir plein les oreilles

J'ai toujours utilisé des écouteurs intra-auriculaires. Depuis que j'ai un portable, en fait. Je préfère largement aux gros casques. C'est plus petit, plus facile à transporter, plus léger...Alors quand on me propose de tester des écouteurs Bluetooth, je ne me fais pas prier. Et pourtant, j'avoue que j'ai toujours une petite préférence pour les écouteurs... filaires. Oui, ne cherchez pas à comprendre. Moi j'ai abandonné depuis longtemps d'essayer de me comprendre.Est-ce que ces écouteurs vont toutefois réussir à me faire changer d'avis .?