Chained Echoes : sortie du JRPG sur PC et consoles

Publié le Vendredi 9 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Retour en enfance

Après 7 ans de développement, le jeu Chained Echoes sort enfin. Pour rappel, il est l'oeuvre d'un seul homme, Matthias Linda, qui s'est occupé de la programmation, des graphismes, de la narration, et édité par Deck13 Spotlight.Les joueurs seront plongés dans le continent de Valandis, enfin en paix après des siècles de guerre. Mais une nouvelle guerre risque d'éclater : la découverte d'une arme de destruction massive semble être à l'origine de cette rupture de l'équilibre entre les nations... Un groupe d'étrangers est missionné pour trouver et détruire cette arme...Plus de 40h d'aventure sont annoncées. Il est sorti sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, mais se veut un hommage aux JRPG de l'époque de la NES.