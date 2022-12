Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 annoncé

Publié le Mercredi 14 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On remet ça

Milestone et Feld Motor Sports, Inc. sont annoncé le développement de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6. Le jeu sera disponible le 9 mars 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC® et Steam. Cette année encore, vous pourrez gratuitement passer de la version PS4 à PS5 et le jeu bénéficiera du Smart Delivery sur les consoles Xbox.Jeremy McGrath, 7 fois champion de Supercross, sera votre mentor pour le mode carrière comprenant des coureurs et circuits officiels. Vous chevaucherez des 250SX et des 450SX.On nous annonce des aides paramétrables (pilotage automatique, freins automatiques, accélération automatique…), de nombreux paramètres de réglages de la moto; de nombreuses options de personnalisation, encore plus de réalisme, encore plus de détails, encore plus de chutes, encore plus d'humiliations, bref, encore plus de plus.