Crime Boss : Rockay City, casting de dingue pour un jeu vidéo

Publié le Mercredi 14 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du très lourd !

Rockay. Une métropole prospère dont l'effervescence s'étend de la baie sableuse aux immenses gratte-ciels. Mais au-delà du glamour, une guerre de territoire fait rage...

Après la disparition du précédent chef du crime, le titre de roi de Rockay est à prendre, mais comme vous, d'autres convoitent également le trône. Engagez des pros selon leurs compétences pour mener des missions risquées dans l'espoir de mettre la main sur de l'argent, des territoires, et à terme, la couronne.

Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter, Vanilla Ice ou encore Chuck Norris sont au casting du jeu Crime Boss : Rockay City. Le jeu est un FPS de braquage jouable en solo ou en coopération. Il sortira le 28 mars 2023 sur PC, et plus tard dans l'année 2023 sur PS5 et Xbox Series. Il est développé par Ingame Studios et sera édité par 505 Games.On ovus en livre le synopsis officiel :Une vidéo de 6 minutes a été mise en ligne :