Master of Magic, un 4X Fantasy de sortie sur PC

Publié le Mercredi 14 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un X de plus que Vin Diesel

14 grands mages se disputent la domination des mondes d'Arcanus et Myrror. Ils sont à la tête d'armées de créatures fantastiques, d'orcs, de dragons, de trolls et autres monstres, ils utilisent des sorts, peuvent développer des écoles de magie pour approfondir leurs connaissances dans des domaines variés et divers comme la magie noire, les rituels, la recherche d'artefacts...Et bien entendu, il y a les alliances, les trahisons, les guerres, les victoires et les défaites... de la stratégie à tous les niveaux vous attendent dans Master of Magic, un jeu signé Slitherine, disponible dès à présent sur PC. Plus de 200 créatures, plus de 60 capacités spéciales, plus de 200 sorts, plus de 250 objets uniques vous attendent.Vous retrouverez le jeu sur Steam