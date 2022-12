Shadow of the Guild, un jeu d'action-plateformes français

Publié le Mercredi 14 décembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça mérite donc le coup d'oeil...

Inspiré de la série de romans La Guilde des Marchands de Pluie de Robin Buisson, Shadow of the Guild se présente comme un préquel du 1er tome. Vous ne connaissez pas La Guilde des Marchands de Pluie de Robin Buisson ? Nous non plus. Mais d'une part, il paraît que ça gagne à être connu, d'autre part, ça ne devrait pas vous gêner pour apprécier le jeu.Shadow of the Guild est un jeu d'action et de plateformes développé par un studio français, logiquement baptisé Guild Studio puisqu'il a été fondé par l'auteur de la saga et par trois de ses potes. Et comme ils sont basés dans la banlieue Nord d'Oréans et que connaissant un peu les lieux, ça ne doit as être facile tous les jours pour eux, ce serait limite un engagement social que de s'intéresser à leur jeu.On nous promet une grosse influence BD, un mode speedrun, un arbre de compétences permettant d'évoluer dans l'une des trois voix proposées au héros, à savoir Guerrier, Mage ou Assassin.Ça vient de sortir sur Steam , au prix de 11,79 €. Alors, on le tente ?