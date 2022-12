- Un nouveau trailer pour TT Isle of Man – Ride on the Edge 3

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 11:38:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Du bruit et de l'asphalte, que demande le peuple ?

Le TT de l’Ile de Man suit un tracé de 60 km où les pilotes et leurs bolides surpuissants prennent tous les risques pour remporter le Graal : le titre de champion du "TT Isle Of Man".Le jeu vous proposera 32 circuits différents, près de 40 motos et pilotes Superbike et Supersport et une physique améliorée. En effet la gestion des virages et des freinages demandera plus de précision que jamais, et les améliorations des motos vous donneront les outils nécessaires à la réalisation des meilleures performances.C'est pas tout ! Une nouveauté débarque, le "Open Roads" fait son apparition et tient une place centrale dans TT Isle Of Man - Ride on the Edge 3. Vous pourrez vous déplacer librement sur 200km de routes de l’Île de Man à la recherche de points d’intérêts et de défis à accomplir, parmi lesquels des compétitions en ligne et des événements hebdomadaires et mensuels.TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en mai 2023.