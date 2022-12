- Wavetale est sorti

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 10:53:00 par Cedric Gasperini

Tous à l'eau !

Wavetale est un jeu d'action-aventure qui vous lâche dans une "mer ouverte", un monde ouvert marin si vous préférez, dans l'archipel de Strandville. Vous allez y incarner Sigrid, une jeune fille adolescente qui vit sur une île avec sa grand-mère. Sigrid a une ombre apprivoisée qui lui permet de marcher sur l'eau et de découvrir des secrets cachés dans ces terres sauvages, mais aussi combattre les créatures marines.Le jeu vient de sortir sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il sera disponible dans la journée sur Xbox One et Xbox Series. Il est proposé au prix de 29,99 €.Et une vidéo accompagne cette sortie, bien entendu.