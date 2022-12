IdÃ©e Cadeau : Gravitrax Starter Set Launch

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Habile la bille

Gravitrax Starter Set Launch



Un starter set pour découvrir le nouvel univers GraviTrax Power !

Avec GraviTrax Power Starter Set Launch, découvre 3 nouveaux éléments qui fonctionnent électroniquement et communiquent entre eux en s'envoyant des signaux invisibles. La Télécommande permet de déclencher une action à distance. Le bloc Starter contient une grande réserve de billes, et les relâche une par une sur simple pression ou lorsqu’il reçoit un signal. Le bloc Finish sert de bloc d’arrivée et transmet un signal à d’autres blocs GraviTrax Power pour déclencher une action.

Ce Starter Set GraviTrax Power est idéal pour découvrir l’univers GraviTrax ou compléter ta collection avec de nouveaux blocs inédits. Un premier pas dans la programmation et la connectivité avec GraviTrax POWER ! Il est compatible avec l’ensemble de la collection GraviTrax (standard, PRO, Power) : starter sets, sets d’extension et tous les éléments.



124 pièces de construction dont 1 télécommande, 1 tunnel connecté trigger, 1 bloc de départ connecté, 1 bloc finisher, 2 aiguillages, 33 tuiles, 52 blocs, 7 billes, 18 rails, 1 marqueur d'arrivée, 4 plaques en carton, 1 plateforme transparente, 1 guide d'utilisation et 1 carnet avec plans de montage.



Avis : On vous a déjà dit tout le plaisir qu'on avait avec les jeux Gravitrax. Ce nouveau Starter Set s'inscrit dans une série de Starter Set (Launch, Race, Obstacle, Extreme...) qui proposent quelques petites variantes ou appuient sur une particularité du jeu. Celui-ci, Launch, propose deux éléments connectés Bluetooth qui pourront être activés à distance. Un simple gadget qui rajoute du piment à certaines situations.Notez que même en possession d'un Starter Set différent, vous pouvez faire l'acquisition de celui-ci pour avoir encore plus de blocs, de plateformes, de tunnels, de tuiles... et réaliser des circuits monstrueux.Gravitrax est un jeu intelligent, passionnant, bien pensé, vraiment sympa, qui a aussi pour lui de réunir plusieurs générations.RavensburgerPrix généralement constaté : 79;99 €Recommandation GamAlive : 8+