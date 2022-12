Blue Protocol, un MMORPG inspiré des animés

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Encore un monde à sauver ?

Amazon Games et Bandai Namco Online ont signé un partenariat pour lancer un nouveau MMORPG baptisé Blue Protocol. Il s'agit d'un jeu aux graphismes inspirés des animés. Il sortira sur PC, PS5, Xbox Series au second trimestre 2023. Une bêta fermée sera, d'ici-là, lancée sur PC.Blue Protocol prend place sur les terres de Regnas, un monde au bord de la destruction après des millénaires de conflits et d'utilisation excessive de la technologie. Les joueurs s'uniront pour dompter le pouvoir de la lumière Engramme dans le but de vaincre leurs ennemis.5 classes seront disponibles : vengeur, ambidextre, archer occulte, tisse-mage ou concasseur... Les joueurs seront accompagnés par les Echos, des créatures mystiques dotées de pouvoirs.