(TEST) The Last Oricru (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Parce qu’il est toujours bon de se mêler des affaires des autres

Mathys a émis le souhait de rejoindre l'équipe, histoire de tâter du test et de la news de temps en temps. Vous le savez, à Gamalive, on accueille toujours les p'tits nouveaux avec soin et gentillesse.On lui a donc filé à tester, pour son essai, The Last Oricru, un jeu difficile, mal terminé et loin d'être une réussite.On l'a entendu pleurer, râler, crier de douleur... à tel point que Vincent a suggéré qu'on lui laisse tester le futur Death Stranding 2. "Comme ça, il aura une bonne raison de chouiner et hurler de douleur".En attendant, il n'est pas sorti de son test de The Last Oricru indemne.