Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 11:38:00 par Cedric Gasperini

L'avant sexy bitch

Nintendo a annoncé le développement du jeu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sur Nintendo Switch. Le jeu est prévu pour le 17 mars 2023.Ce nouvel opus est une préquelle qui propose de découvrir les débuts de Cereza, une jeune apprentie-sorcière, avant que celle-ci ne devienne la célèbre Bayonetta.L'histoire débute dans une forêt interdite afin d’acquérir un pouvoir pour sauver la mère de l'héroïne. Les joueurs pourront contrôler à la fois Cereza et Chouchou, son démon partenaire. Une démo est accessible pour ceux qui possèdent le jeu Bayonetta 3.