Baldur's Gate 3 pour août 2023

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La version finale arrive

La célèbre franchise de RPG occidentaux revient l'année prochaine. Larian Studios, en charge de son développement, a annoncé la sortie de Baldur's Gate 3 en version finale pour le mois d'août 2023. On suppose donc une sortie pour la dernière semaine du mois d'août (vacances obligent, les jeux sortent très rarement avant).Minsc et Jaheira, deux des plus célèbres personnages de la saga se retrouvent après plus de 20 ans dans la ville de Baldur's Gate.Pour rappel, le jeu est d'ores et déjà disponible en accès anticipé sur Steam et Gog.com.