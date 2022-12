Street Fighter 6 : date de sortie et nouveaux persos

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

Encore un peu d'attente

DEE JAY - Apparu pour la première fois dans Super Street Fighter II, Dee Jay est une superstar de la dance music. Il conserve ses mouvements spéciaux pleins de rythme comme Air Slasher, Double Rolling Sobat, Machine Gun Upper et Jackknife Maximum, tout en ajoutant de nouveaux coups comme Just Cool et Weekend Pleasure à son arsenal. Les joueurs pourront visiter Bathers Beach, le décor de Dee Jay dans Street Fighter 6, pour découvrir une fête musicale en bord de mer au soleil couchant.

MANON – Top model et championne du monde de judo, la belle Manon défile sur les podiums des combats de rue dans le but de devenir le mannequin le plus fort du monde. Ses mouvements sont un mélange gracieux et surprenant entre le judo et le ballet classique, avec des coups spéciaux comme le Manège Doré, le Renversé, le Pas de Deux, et d’autres atouts pour déstabiliser ses adversaires. Les joueurs la retrouveront dans un décor de Fête Foraine en France.

MARISA - Créatrice italienne de bijoux pleine d'avenir, Marissa revendique des ancêtres parmi les anciens guerriers grecs. Doté d’un fort caractère, elle utilise ses longs membres pour déclencher des coups lents mais gargantuesques comme le dévastateur Gladius, le contre défensif Scutum, le puissant coup de pied Quadriga et la toute puissante Goddess of the Hunt. Marisa savourera ses victoires par K.O. dans son décor attitré, Colosseo, encouragée par des guerriers antiques toujours prêts au combat.

JP - A la tête de Nayshall, une organisation non gouvernementale prospère, JP est responsable de nombreux investissements fructueux. Son chat adoré s’appelle Cybele. JP est parfaitement armé pour prendre le contrôle du combat sous tous les angles avec des mouvements tels que le puissant Departure qui crée du vide, le Torbalan qui déploie des clones, l’étreinte Embrace et la destructrice Interdiction.

Capcom a dévoilé la date de sortie de son Street Fighter 6, et présenté pour l'occasion de nouveaux personnages. On apprend ainsi que le jeu débarquera le 2 juin 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Pas de version Xbox One annoncée.4 nouveaux combattants ont ainsi été présentés ainsi que le mode solo, qui permettra de vivre une aventure somme toute assez classique, même si un élément novateur fait son apparition : durant les combats, les joueurs pourront utiliser la fonction Master Assist, qui permet aux joueurs de se battre aux côtés d'un maître comme Ryu en le faisant intervenir dans le combat pendant un certain temps. Sans oublier les mini-jeux, nombreux (cassage de bouteilles, cuisine italienne, ballons de basket à parer...).Voici les 4 nouveaux personnages :