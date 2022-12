Final Fantasy XVI sortira en juin 2023

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Date est prise

Square Enix a annoncé la sortie de Final Fantasy XVI pour le 22 juin 2023. Idéal puisque la plupart des étudiants seront en vacances à cette date-là. Et sinon, tant pis pour vous.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour l'occasion. Elle montre Clive, le protagoniste de l'histoire. Clive Rosfield, un jeune homme dont le talent à l'épée lui vaut d'être nommé Gardien de Rosalia, doit protéger son jeune frère Joshua, l'Émissaire de Phénix. Cependant, des événements inattendus viendront bouleverser le destin de Clive et l'entraîneront sur la voie sombre de la vengeance.Vous découvrirez les terres de Valisthéa, ravagée par le Fléau Noir, qui met en péril les Cristaux-mères.Le jeu est d'ores et déjà en précommande.