Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 10:38:00 par Cedric Gasperini

Sauvez les ch'tis zanimals

Private Division et Piccolo Studio ont annoncé After Us, un jeu d'exploration et d'aventure qui sortira au printemps 2023 sur PC via Steam, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.Les joueurs incarneront Gaïa, l'esprit de la vie, qui part apporter l'espoir à une planète dévastée, dans une ambiance post-apocalyptique, où les humains ont disparu de la surface de la planète.Vous devrez sauver l'âme des animaux éteints et utiliser les pouvoirs de Gaïa pour faire de la Terre, devenue dangereuse, un nouvel hâvre de paix.