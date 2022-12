Star Wars Jedi: Survivor s'offre une bande-annonce de gameplay

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Dubitatif

Vous allez dire que je m'acharne sur Star Wars, mais pour le coup, cette bande-annonce, toute aussi jolie soit-elle, me laisse vraiment de marbre quant au gameplay du jeu qui semble partir dans tous les sens...Star Wars Jedi: Survivor sortira le 17 mars 2023. Le jeu racontera l'histoire de Cal Kestis, le jedi déjà aperçu dans le premier jeu Star Wars du studio. On le retrouvera 5 ans après les faits du premier opus, alors qu'il échappe toujours à l'Empire.Respawn Entertainment, Electronic Arts et Lucasfilm Games sortiront le jeu sur PC, Xbox Series et PS5. Le jeu sera vendu... 69,99 € sur PC et 79,99 € sur consoles. A ce prix-là, il a intérêt à être long. Et bon.