Nouvelle bande-annonce pour Wild Hearts, le Monster Hunter signé EA

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 09:53:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi beau

EA et Koei Tecmo à la baguette et le studio Omega Force, à qui l'on doit la série des Warriors (Dynasty, Samurai, Hyrule et autres) les mains dans le camboui, ont mis en ligne une nouvelle vidéo de leur prochain jeu, Wild Hearts.Pour rappel, ce nouveau jeu est un Monster Hunter-like. Vous allez combattre des Kemonos, bêtes géantes ayant fusionné avec leur environnement grâce à des karakuris, mécanismes issus d'une technologie ancestrale. Le tout dans un monde inspiré du Japon médiéval. Le jeu pourra se jouer en solo ou jusqu'à 3 joueurs en coop, en cross-play sur toutes les plateformes.Sortie prévue pour le 17 février 2023. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S seront proposées au prix de 79,99 € et les versions PC via Origin, Steam et Epic Game Store au prix de 69.99 €.