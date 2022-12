Banishers: Ghosts of New Eden, un nouvel action-RPG signé Don't Nod

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Who you gonna call?

Après avoir sorti Vampyr, Focus Interactive et Don't Nod s'associent à nouveau pour un nouvel action-RPG baptisé Banishers: Ghosts of New Eden. Le jeu est attendu pour la fin de l'année 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.Dans le jeu, vous allez incarner un couple chasseur de fantômes. Loin de l'ambiance dillétante de Ghostbusters... Et vos choix auront une influence tant sur les vivants que sur les morts.Une première bande-annonce a été dévoilée.