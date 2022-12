Transformers Reactivate annoncÃ©

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu avec des autos et des bots

Un nouveau jeu Transformers a été annoncé. Il s'intitulera Transformers Reactivate et est développé par Splash Damage (Brink, Batman Arkham Origins...). Prévu sur PC et consoles, à paraître en 2023, le jeu sera un jeu en coop de 1 à 4 joueurs, proposant une histoire inédite.Les autobots vont devoir une nouvelle fois défendre la Terre d'une menace terrible.On n'en saura pas beaucoup plus, et ce n'est pas la bande-annonce qui vous donnera plus d'info.