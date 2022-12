Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 10:53:00 par Cedric Gasperini

Idéal pour planter vos examens

Blizzard a annoncé la sortie de Diablo IV pour le 6 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour la première fois, le jeu proposera un grand monde ouvert dans lequel les joueurs pourront évoluer librement sur les terres de Sanctuaire, des forêts enneigées des pics Brisés aux hautes terres de Scosglen, en passant par les marais d’Hawezar, les terres dévastées des steppes arides et les déserts du Kehjistan où se trouve la cité centrale de Caldeum.Plus de 140 donjons vous attendent, des boss feront leur apparition régulièrement dans le monde et seront à affronter... en coop via des raids. Tant pis pour vous si vous espériez un jeu que vous auriez pu jouer en solo uniquement.Bref, Diablo est mort.